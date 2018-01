New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1995 2011 1972 1984 Down 1 May 2013 2027 1991 2004 Up 3 Jul 2025 2038 2004 2019 Up 5 Sep 2039 2051 2020 2034 Up 4 Dec 2063 2075 2049 2057 Up 3 Mar 2085 2095 2072 2078 Up 1 May 2096 2100 2089 2089 Down 1 Jul 2108 2113 2101 2101 Down 2 Sep 2111 Down 5 Dec 2129 Down 5