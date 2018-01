Australian Open Results

MELBOURNE (AP) — Results Thursday from the Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Second Round

Dominic Thiem (5), Austria, def. Denis Kudla, United States, 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3.

Adrian Mannarino (26), France, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-3.

Maximilian Marterer, Germany, def. Fernando Verdasco, Spain, 6-4, 4-6, 7-6 (5), 3-6, 6-3.

Tennys Sandgren, United States, def. Stan Wawrinka (9), Switzerland, 6-2, 6-1, 6-4.

Novak Djokovic (14), Serbia, def. Gael Monfils, France, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3.

Albert Ramos-Vinolas (21), Spain, def. Tim Smyczek, United States, 6-4, 6-2, 7-6 (2).

Hyeon Chung, Republic of Korea, def. Daniil Medvedev, Russia, 7-6 (4), 6-1, 6-1.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-1, 6-3, 4-6, 6-3.

Julien Benneteau, France, def. David Goffin (7), Belgium, 1-6, 7-6 (5), 6-1, 7-6 (4).

Fabio Fognini (25), Italy, def. Evgeny Donskoy, Russia, 2-6, 6-3, 6-4, 6-1.

Tomas Berdych (19), Czech Republic, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 6-3, 2-6, 6-2, 6-3.

Juan Martin Del Potro (12), Argentina, def. Karen Khachanov, Russia, 6-4, 7-6 (4), 6-7 (0), 6-4.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Sam Querrey (13), United States, 6-4, 7-6 (6), 4-6, 6-2.

Nicolas Kicker, Argentina, def. Lukas Lacko, Slovakia, 6-2, 7-5, 1-6, 7-5.

Richard Gasquet (29), France, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-2, 6-2, 6-3.

Women's Singles

Second Round

Simona Halep (1), Romania, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-2, 6-2.

Lauren Davis, United States, def. Andrea Petkovic, Germany, 4-6, 6-0, 6-0.

Ashleigh Barty (18), Australia, def. Camila Giorgi, Italy, 5-7, 6-4, 6-1.

Naomi Osaka, Japan, def. Elena Vesnina (16), Russia, 7-6 (4), 6-2.

Bernarda Pera, United States, def. Johanna Konta (9), Britain, 6-4, 7-5.

Barbora Strycova (20), Czech Republic, def. Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-3, 6-4.

Lucie Safarova (29), Czech Republic, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-2, 6-4.

Karolina Pliskova (6), Czech Republic, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-1, 6-1.

Su-Wei Hsieh, Taiwan, def. Garbine Muguruza (3), Spain, 7-6 (1), 6-4.

Agnieszka Radwanska (26), Poland, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 2-6, 7-5, 6-3.

Angelique Kerber (21), Germany, def. Donna Vekic, Croatia, 6-4, 6-1.

Maria Sharapova, Russia, def. Anastasija Sevastova (14), Latvia, 6-1, 7-6 (4).

Ana Bogdan, Romania, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6, 6-2, 6-3.

Madison Keys (17), United States, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-0, 6-1.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Mirjana Lucic-Baroni (28), Croatia, 6-3, 6-1.

Caroline Garcia (8), France, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-7 (3), 6-2, 8-6.

Men's Doubles

First Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Paolo Lorenzi, Italy and Mischa Zverev, Germany, 6-2, 6-2.

Luke Saville, Australia and Max Purcell, Australia, def. Michail Elgin, Russia and Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-4.

Rajeev Ram, United States and Divij Sharan (16), India, def. Viktor Troicki, Serbia and Marius Copil, Romania, 7-6 (5), 6-4.

Scott Lipsky, United States and David Marrero Santana, Spain, def. Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (8), South Africa, 7-6 (14), 7-6 (4).

Nicolas Mahut, France and Pierre Hughes Herbert (4), France, def. Matthew Ebden, Australia and John Millman, Australia, 7-6 (4), 7-5.

Hans Podlipnik, Chile and Andrei Vasilevski, Belarus, def. Guido Pella, Argentina and Diego Schwartzman, Argentina, 3-6, 6-3, 7-6 (3).

Dominic Inglot, Britain and Marcus Daniell, New Zealand, def. Adil Shamasdin, Canada and Neal Skupski, Britain, 6-4, 2-6, 6-3.

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (10), India, def. Vasek Pospisil, Canada and Ryan Harrison, United States, 6-2, 7-6 (5).

Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, def. James Cerretini, United States and Ken Skupski, Britain, 7-6 (8), 7-5.

Leander Paes, India and Purav Raja, India, def. Andreas Haider-Maurer, Austria and Nikoloz Basilashvili, Georgia, 6-2, 6-3.

Lleyton Hewitt, Australia and Sam Groth, Australia, def. Denis Istomin, Uzbekistan and Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-3, 6-3.

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (3), Netherlands, def. Andres Molteni, Argentina and Guillermo Duran, Argentina, 6-4, 6-3.

Matt Reid, Australia and Nick Kyrgios, Australia, def. Nicholas Monroe, United States and John-Patrick Smith, Australia, 6-4, 5-7, 7-6 (4).

Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France, def. Pablo Cuevas, Uruguay and Horacio Zeballos (12), Argentina, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).

Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Marcin Matkowski (15), Poland, def. Marcelo Demoliner, Brazil and Treat Conrad Huey, Philippines, 7-6 (6), 6-4.

Henri Kontinen, Finland and John Peers (2), Australia, def. Dusan Lajovic, Serbia and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 4-6, 6-2, 6-2.

Women's Doubles

First Round

Arantxa Parra Santonja, Spain and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Jelena Ostapenko, Latvia, 6-0, 4-6, 6-0.

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (5), Hungary, def. Natela Dzalamidze, Russia and Xenia Knoll, Switzerland, 7-5, 6-3.

Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska (15), Poland, def. Alize Cornet, France and Heather Watson, Britain, 6-2, 5-7, 6-4.

Miyu Kato, Japan and Eri Hozumi, Japan, def. Monique Adamczak, Australia and Storm Sanders, Australia, 6-3, 7-5.

Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (7), Netherlands, 4-6, 7-6 (3), 6-1.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (13), United States, def. Kimberly Birrell, Australia and Jaimee Fourlis, Australia, 6-4, 6-7 (5), 6-1.

Madison Brengle, United States and Monica Puig, Puerto Rico, def. Alison Bai, Australia and Zoe Hives, Australia, 6-4, 1-6, 6-4.

Vania King, United States and Jennifer Brady, United States, def. Daria Gavrilova, Australia and Daria Kasatkina, Russia, 6-4, 6-1.

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, def. Francesca Schiavone, Italy and Kirsten Flipkens, Belgium, 6-3, 6-2.

Mona Barthel, Germany and Carina Witthoeft, Germany, def. Xinyu Jiang, China and Qianhui Tang, China, 7-6 (5), 7-5.

Shuko Aoyama, Japan and Zhaoxuan Yang (11), China, def. Renata Voracova, Czech Republic and Taylor Townsend, United States, 6-4, 6-4.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Ajla Tomljanovic, Australia and Priscilla Hon, Australia, 7-5, 6-3.

Zarina Diyas, Kazakhstan and Magda Linette, Poland, def. Naiktha Bains, Australia and Isabelle Wallace, Australia, 6-3, 6-2.

Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia, def. Alison Riske, United States and Lauren Davis, United States, 6-4, 6-2.