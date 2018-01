CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 421 1-2 May 434 1-2 Jul 447 3-4 Sep 462 Dec 480 1-4 Mar 493 1-4 May 501 1-2 Jul 503 1-4 Sep 512 1-2 Dec 529 Mar 532 1-4 May 532 Jul 532 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 May 361 Jul 369 1-4 Sep 376 3-4 Dec 386 Mar 395 1-4 May 400 1-4 Jul 405 Sep 403 Dec 405 1-2 Mar 413 May 416 3-4 Jul 421 Sep 421 Dec 409 1-2 Jul 413 1-2 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 1-4 May 255 1-2 Jul 260 1-2 Sep 260 Dec 258 3-4 Mar 258 3-4 May 258 3-4 Jul 258 3-4 Sep 260 Dec 260 Jul 260 Sep 260 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 968 3-4 May 980 Jul 989 1-2 Aug 992 Sep 989 1-2 Nov 988 3-4 Jan 996 1-2 Mar 1001 May 1005 1-4 Jul 1010 3-4 Aug 1008 1-2 Sep 999 1-4 Nov 990 Jan 991 1-4 Mar 991 3-4 May 999 1-2 Jul 1007 Aug 995 Sep 993 Nov 982 1-2 Jul 982 1-2 Nov 982 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.51 May 32.70 Jul 32.89 Aug 32.92 Sep 32.95 Oct 32.96 Dec 33.10 Jan 33.20 Mar 33.29 May 33.35 Jul 33.44 Aug 33.40 Sep 33.39 Oct 33.15 Dec 33.11 Jan 33.21 Mar 33.46 May 33.44 Jul 33.55 Aug 33.55 Sep 33.55 Oct 33.55 Dec 33.55 Jul 33.55 Sep 33.80 Oct 33.55 Dec 33.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 324.30 May 327.90 Jul 330.60 Aug 330.80 Sep 330.70 Oct 329.10 Dec 330.10 Jan 331.00 Mar 332.90 May 334.40 Jul 336.00 Aug 336.00 Sep 335.60 Oct 332.10 Dec 332.70 Jan 332.70 Mar 332.70 May 332.70 Jul 334.20 Aug 334.20 Sep 334.20 Oct 334.20 Dec 336.40 Jul 336.40 Oct 336.40 Dec 336.40