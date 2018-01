Australian Open Show Court Schedules

MELBOURNE, Australia (AP) — Matches on show courts Thursday at the Australian Open (seedings in brackets):

Rod Laver Arena 0000 GMT

Maria Sharapova, Russia, vs. Anastasija Sevastova (14), Latvia

Garbine Muguruza (3), Spain, vs. Hsieh Su-wei, Taiwan

Novak Djokovic (14), Serbia, vs. Gael Monfils, France

Not Before 0800 GMT

Ashleigh Barty, Australia, vs. Camila Giorgi, Italy

Roger Federer (2), Switzerland, vs. Jan-Lennard Struff, Germany

Margaret Court Arena 0000 GMT

Dominic Thiem (5), Austria, vs. Denis Kudla, United States

Angelique Kerber (21), Germany, vs. Donna Vekic, Croatia

Ekaterina Alexandrova, Russia, vs. Madison Keys (17), United States

Not before 0800 GMT

Simona Halep (1), Romania, vs. Eugenie Bouchard, Canada

Tennys Sandgren, United States, vs. Stan Wawrinka (9), Switzerland

Hisense Arena 0000 GMT

Marketa Vondrousova, Czech Republic, vs. Caroline Garcia (8), France

Beatriz Haddad Maia, Brazil, vs. Karolina Pliskova (6), Czech Republic

Karen Khachanov, Russia, vs. Juan Martin Del Potro (12), Argentina

Not before 0600 GMT

Alexander Zverev (4), Germany, vs. Peter Gojowczyk, Germany