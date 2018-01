CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 416 1-2 May 430 Jul 443 3-4 Sep 458 Dec 477 Mar 490 1-2 May 498 1-2 Jul 499 3-4 Sep 509 Dec 525 3-4 Mar 531 May 530 3-4 Jul 531 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 348 1-4 May 356 3-4 Jul 365 Sep 372 3-4 Dec 382 1-2 Mar 391 3-4 May 397 Jul 401 1-2 Sep 400 Dec 401 3-4 Mar 408 1-2 May 412 3-4 Jul 417 1-4 Sep 417 1-4 Dec 405 3-4 Jul 409 3-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 250 May 251 1-2 Jul 256 3-4 Sep 259 Dec 254 1-2 Mar 254 1-2 May 254 1-2 Jul 254 1-2 Sep 255 3-4 Dec 255 3-4 Jul 255 3-4 Sep 255 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 968 May 979 1-2 Jul 989 Aug 991 1-4 Sep 989 1-2 Nov 989 Jan 996 1-2 Mar 1001 May 1005 1-2 Jul 1011 Aug 1008 1-2 Sep 999 1-4 Nov 990 Jan 991 1-4 Mar 991 3-4 May 999 1-2 Jul 1007 Aug 994 Sep 992 Nov 983 1-4 Jul 983 1-4 Nov 983 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.79 May 32.97 Jul 33.17 Aug 33.20 Sep 33.24 Oct 33.25 Dec 33.40 Jan 33.47 Mar 33.56 May 33.64 Jul 33.74 Aug 33.71 Sep 33.68 Oct 33.40 Dec 33.36 Jan 33.45 Mar 33.71 May 33.69 Jul 33.80 Aug 33.80 Sep 33.80 Oct 33.80 Dec 33.80 Jul 33.80 Sep 34.02 Oct 33.80 Dec 33.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 322.80 May 326.30 Jul 329.10 Aug 329.50 Sep 329.60 Oct 328.00 Dec 328.90 Jan 329.70 Mar 331.60 May 333.20 Jul 334.80 Aug 334.90 Sep 334.30 Oct 330.70 Dec 331.20 Jan 331.20 Mar 331.20 May 331.20 Jul 332.70 Aug 332.70 Sep 332.70 Oct 332.70 Dec 334.90 Jul 334.90 Oct 334.90 Dec 334.90