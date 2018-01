New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1947 1951 1901 1932 Up 18 May 1957 1964 1919 1951 Up 23 Jul 1970 1973 1933 1964 Up 24 Sep 1991 1991 1950 1982 Up 25 Dec 2014 2014 1975 2007 Up 25 Mar 2031 2033 1999 2031 Up 26 May 2035 2048 2014 2045 Up 27 Jul 2047 2064 2030 2061 Up 28 Sep 2076 Up 30 Dec 2094 Up 37