Australian Open Results

MELBOURNE (AP) — Results Monday from the Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Singles

First Round

Men

Rafael Nadal (1), Spain, def. Victor Estrella Burgos, Dominican Republic, 6-1, 6-1, 6-1.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Nicolas Jarry, Chile, 6-2, 7-6 (1), 6-3.

John Millman, Australia, def. Borna Coric, Croatia, 7-5, 6-4, 6-1.

Damir Dzumhur (28), Bosnia-Herzegovina, def. Paolo Lorenzi, Italy, 3-6, 2-6, 7-6 (5), 6-2, 6-4.

Diego Schwartzman (24), Argentina, def. Dusan Lajovic, Serbia, 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, 11-9.

Casper Ruud, Norway, def. Quentin Halys, France, 6-3, 3-6, 6-7 (5), 7-5, 11-9.

Aleksandr Dolgopolov, Ukraine, def. Andreas Haider-Maurer, Austria, 7-6 (3), 6-3, 6-4.

Matthew Ebden, Australia, def. John Isner (16), United States, 6-4, 3-6, 6-3, 6-3.

Pablo Carreno-Busta (10), Spain, def. Jason Kubler, Australia, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1.

Gilles Simon, France, def. Marius Copil, Romania, 7-5, 6-4, 6-3.

Malek Jaziri, Tunisia, def. Salvatore Caruso, Italy, 6-7 (2), 3-6, 6-3, 7-5, 6-3.

Gilles Muller, Luxembourg, def. Federico Delbonis, Argentina, 7-5, 6-4, 6-3.

Pablo Cuevas (31), Uruguay, def. Mikhail Youzhny, Russia, 7-6 (7), 6-3, 7-5.

Ryan Harrison, United States, def. Dudi Sela, Israel, 6-3, 5-7, 3-6, 7-5, 6-2.

Joao Sousa, Portugal, def. Dustin Brown, Germany, 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (4), 6-1.

Marin Cilic (6), Croatia, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-2, 6-2, 4-6, 7-6 (5).

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, def. Dennis Novak, Austria, 6-3, 6-2, 6-1.

Mackenzie Mcdonald, United States, def. Elias Ymer, Sweden, 6-4, 6-3, 4-6, 6-1.

Marcos Baghdatis, Cyprus, def. Yuki Bhambri, India, 7-6 (4), 6-4, 6-3.

Andrey Rublev (30), Russia, def. David Ferrer, Spain, 7-5, 6-7 (6), 6-2, 6-7 (6), 6-2.

Nick Kyrgios (17), Australia, def. Rogerio Dutra Silva, Brazil, 6-1, 6-2, 6-4.

Viktor Troicki, Serbia, def. Alex Bolt, Australia, 6-7 (2), 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Denis Shapovalov, Canada, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-1, 6-3, 7-6 (5).

Jo-Wilfried Tsonga (15), France, def. Kevin King, United States, 6-4, 6-4, 6-1.

Kyle Edmund, Britain, def. Kevin Anderson (11), South Africa, 6-7 (4), 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Denis Istomin, Uzbekistan, def. Pierre Hughes Herbert, France, 6-2, 6-1, 5-7, 7-6 (3).

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Gerald Melzer, Austria, 6-3, 6-4, 2-6, 6-3.

Ruben Bemelmans, Belgium, def. Lucas Pouille (18), France, 6-4, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (6).

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Philipp Kohlschreiber (27), Germany, 6-3, 2-6, 6-0, 1-6, 6-2.

Andreas Seppi, Italy, def. Corentin Moutet, France, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Ivo Karlovic, Croatia, def. Laslo Djere, Serbia, 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2).

Yuichi Sugita, Japan, def. Jack Sock (8), United States, 6-1, 7-6 (4), 5-7, 6-3.

__

Women

Belinda Bencic, Switzerland, def. Venus Williams (5), United States, 6-3, 7-5.

Luksika Kumkhum, Thailand, def. Johanna Larsson, Sweden, 6-3, 7-5.

Petra Martic, Croatia, def. Alison Van Uytvanck, Belgium, 7-6 (5), 6-3.

Irina Begu, Romania, def. Ekaterina Makarova (31), Russia, 3-6, 6-4, 8-6.

Daria Gavrilova (23), Australia, def. Irina Falconi, United States, 6-1, 6-1.

Elise Mertens, Belgium, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-2, 6-1.

Alize Cornet, France, def. Xin Yu Wang, China, 6-4, 6-2.

Julia Goerges (12), Germany, def. Sofia Kenin, United States, 6-4, 6-4.

Zhang Shuai, China, def. Sloane Stephens (13), United States, 2-6, 7-6 (2), 6-2.

Denisa Allertova, Czech Republic, def. Pauline Parmentier, France, 6-3, 6-0.

Magda Linette, Poland, def. Jennifer Brady, United States, 2-6, 6-4, 6-3.

Daria Kasatkina (22), Russia, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-0, 6-3.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Shuai Peng (25), China, 6-2, 6-2.

Olivia Rogowska, Australia, def. Jaimee Fourlis, Australia, 6-3, 6-7 (3), 6-2.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Maria Sakkari, Greece, 6-2, 6-7 (5), 6-4.

Elina Svitolina (4), Ukraine, def. Ivana Jorovic, Serbia, 6-3, 6-2.

Jelena Ostapenko (7), Latvia, def. Francesca Schiavone, Italy, 6-1, 6-4.

Ying-Ying Duan, China, def. Mariana Duque-Marino, Colombia, 6-0, 6-1.

Mona Barthel, Germany, def. Monica Niculescu, Romania, 6-4, 7-5.

Anett Kontaveit (32), Estonia, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 6-4, 7-5.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Dominika Cibulkova (24), Slovakia, 6-2, 6-2.

Monica Puig, Puerto Rico, def. Samantha Stosur, Australia, 4-6, 7-6 (6), 6-4.

Carla Suarez-Navarro, Spain, def. Magdalena Frech, Poland, 7-5, 6-3.

Timea Babos, Hungary, def. Coco Vandeweghe (10), United States, 7-6 (4), 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova (15), Russia, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, 3-6, 6-4, 6-3.

Katerina Bondarenko, Ukraine, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 7-6 (3), 4-6, 6-2.

Kirsten Flipkens, Belgium, def. Alison Riske, United States, 2-6, 7-6 (6), 6-3.

Magdalena Rybarikova (19), Slovakia, def. Taylor Townsend, United States, 6-0, 7-5.

Kiki Bertens (30), Netherlands, def. Catherine Cartan Bellis, United States, 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Nicole Gibbs, United States, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-1, 6-1.

Jana Fett, Croatia, def. Misa Eguchi, Japan, 6-3, 6-2.

Caroline Wozniacki (2), Denmark, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-2, 6-3.