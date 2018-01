Australian Open Show Court Schedules

MELBOURNE, Australia (AP) — Matches on show courts Tuesday at the Australian Open:

Rod Laver Arena 0000 GMT

Veronica Cepede Royg, Paraguay, vs. Karolina Pliskova (6), Czech Republic

Thomas Fabbiano, Italy vs. Alexander Zverev (4), Germany

Simona Halep (1), Romania, vs. Destanee Aiava, Australia

Not Before 0800 GMT

Roger Federer (2), Switzerland, vs. Aljaz Bedene, Slovenia

Ashleigh Barty (16), Australia, vs. Aryna Sabalenka, Belarus

___

Margaret Court Arena 0000 GMT

Carina Witthoeft, Germany, vs. Caroline Garcia (8), France

Tatjana Maria, Germany, vs. Maria Sharapova, Russia

Novak Djokovic (14), Serbia, vs. Donald Young, United States

Not before 0800 GMT

Garbine Muguruza (3), Spain, vs. Jessika Ponchet,. France

Juan Martin del Petro (12), Argentina, vs. Frances Tiafoe, United States

___

Hisense Arena 0000 GMT

Johanna Konta (9), Britain, vs. Madison Brengle, United States

Angelique Kerber (21), Germany, vs. Anna-Lena Friedsam, Germany

Ricardas Berankis, Lithuania, vs. Stan Warwinka (9), Switzerland

Not before 0745 GMT

Tomas Berdych (19), Czech Republic, vs. Alex De Minaur, Australia