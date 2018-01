Australian Open Show Court Schedules

MELBOURNE, Australia (AP) — Matches on show courts Monday on the opening day of the Australian Open:

Rod Laver Arena 0000 GMT

Jelena Ostapenko (7), Latvia, vs. Francesca Schiavone, Italy

Venus Williams (5), United States, vs. Belinda Bencic, Switzerland

Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, vs. Qualifier.

Not Before 0800 GMT

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Victor Estrella Burgos, Dominican Republic

Daria Gavrilova (23), Australia, vs. Qualifier.

___

Margaret Court Arena 0000 GMT

Sloane Stephens (13), United States, vs. Zhang Shuai, China

Matthew Ebden, Australia, vs. John Isner (16), United States

Sam Stosur, Australia, vs. Monica Puig, Puerto Rico

Not before 0800 GMT

Mihaela Buzarnescu, Romania, vs. Caroline Wozniacki (2), Denmark

Qualifier vs. Jo-Wilfried Tsonga (15), France.

___

Hisense Arena 0000 GMT

Sofia Kenin, United States, vs. Julia Goerges (12), Germany

Timea Barbos, Hungary, vs. CoCo Vandeweghe (10), United States

Lu Yen-hsun, Taiwan, vs. Marin Cilic (6), Croatia

Not before 0745 GMT

Nick Kyrgios (17), Australia vs. Rogerio Dutra Silva, Brazil.