CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 420 1-2 May 434 1-4 Jul 446 1-2 Sep 460 1-2 Dec 479 1-4 Mar 492 1-2 May 500 Jul 502 1-4 Sep 511 3-4 Dec 528 1-2 Mar 536 1-4 May 536 Jul 536 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 346 1-4 May 354 3-4 Jul 362 3-4 Sep 370 3-4 Dec 380 1-2 Mar 389 3-4 May 395 1-4 Jul 400 Sep 398 Dec 400 Mar 406 1-2 May 411 1-4 Jul 415 3-4 Sep 415 3-4 Dec 405 3-4 Jul 409 3-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 249 1-2 May 251 1-4 Jul 256 1-4 Sep 256 Dec 254 1-4 Mar 254 1-4 May 254 1-4 Jul 254 1-4 Sep 255 1-2 Dec 255 1-2 Jul 255 1-2 Sep 255 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 944 Mar 960 1-2 May 972 Jul 981 1-4 Aug 983 3-4 Sep 982 1-2 Nov 983 1-2 Jan 991 1-2 Mar 996 3-4 May 1001 3-4 Jul 1007 3-4 Aug 1006 Sep 996 3-4 Nov 987 1-4 Jan 988 1-2 Mar 989 May 996 3-4 Jul 1004 1-4 Aug 991 Sep 989 Nov 980 Jul 980 Nov 980 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 32.93 Mar 33.13 May 33.30 Jul 33.49 Aug 33.50 Sep 33.51 Oct 33.47 Dec 33.57 Jan 33.62 Mar 33.72 May 33.80 Jul 33.91 Aug 33.88 Sep 33.86 Oct 33.61 Dec 33.58 Jan 33.67 Mar 33.93 May 33.91 Jul 34.02 Aug 34.02 Sep 34.02 Oct 34.02 Dec 34.02 Jul 34.02 Sep 33.88 Oct 34.02 Dec 34.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 309.80 Mar 317.00 May 320.80 Jul 323.60 Aug 324.30 Sep 324.70 Oct 323.80 Dec 325.10 Jan 326.10 Mar 328.20 May 330.00 Jul 331.80 Aug 332.00 Sep 331.30 Oct 328.00 Dec 328.10 Jan 328.10 Mar 328.10 May 328.10 Jul 329.60 Aug 329.60 Sep 329.60 Oct 329.60 Dec 331.80 Jul 331.80 Oct 331.80 Dec 331.80