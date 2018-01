ATP World Tour ASB Classic Results

Saturday At ASB Tennis Arena Auckland, New Zealand Purse: $501,345 (WT250) Surface: Hard-Outdoor Singles Championship

Roberto Bautista Agut (5), Spain, def. Robin Haase, Netherlands, 6-7 (7), 7-6 (3), 7-6 (5).

Juan Martin del Potro (2), Argentina, def. David Ferrer (7), Spain, 6-4, 6-4.

Doubles Championship

Max Mirnyi, Belarus, and Philipp Oswald, Austria, def. Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (2), New Zealand, 7-6 (7), 7-6 (6).

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Julio Peralta (3), Chile, 6-4, 4-6, 10-6.