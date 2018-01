CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 433 1-4 May 446 3-4 Jul 458 3-4 Sep 471 3-4 Dec 489 1-2 Mar 502 1-4 May 509 Jul 511 1-2 Sep 521 3-4 Dec 538 1-2 Mar 544 1-4 May 544 Jul 544 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 348 3-4 May 357 Jul 365 Sep 373 Dec 382 3-4 Mar 392 1-4 May 397 1-2 Jul 402 1-4 Sep 400 1-4 Dec 402 1-4 Mar 408 3-4 May 413 1-4 Jul 417 3-4 Sep 417 3-4 Dec 409 Jul 413 Dec 412 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 250 1-2 May 252 Jul 256 1-2 Sep 255 1-2 Dec 255 1-2 Mar 255 1-2 May 255 1-2 Jul 255 1-2 Sep 256 3-4 Dec 256 3-4 Jul 256 3-4 Sep 256 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 940 1-2 Mar 950 May 961 Jul 970 1-2 Aug 973 1-2 Sep 971 1-2 Nov 971 1-2 Jan 979 1-2 Mar 985 May 990 1-2 Jul 996 3-4 Aug 994 3-4 Sep 985 1-2 Nov 975 1-4 Jan 976 1-2 Mar 977 May 985 Jul 992 1-2 Aug 979 1-4 Sep 977 1-4 Nov 968 1-4 Jul 968 1-4 Nov 968 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 32.97 Mar 33.15 May 33.32 Jul 33.51 Aug 33.51 Sep 33.50 Oct 33.43 Dec 33.46 Jan 33.55 Mar 33.64 May 33.72 Jul 33.83 Aug 33.81 Sep 33.78 Oct 33.53 Dec 33.44 Jan 33.54 Mar 33.79 May 33.77 Jul 33.88 Aug 33.88 Sep 33.88 Oct 33.88 Dec 33.88 Jul 33.88 Sep 34.08 Oct 33.88 Dec 33.88 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 309.60 Mar 313.10 May 316.70 Jul 319.60 Aug 320.20 Sep 320.40 Oct 319.00 Dec 320.20 Jan 321.20 Mar 323.20 May 324.90 Jul 326.80 Aug 326.90 Sep 326.10 Oct 322.60 Dec 323.20 Jan 323.20 Mar 323.20 May 323.20 Jul 324.70 Aug 324.70 Sep 324.70 Oct 324.70 Dec 326.90 Jul 326.90 Oct 326.90 Dec 326.90