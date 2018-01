New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1906 1956 1900 1941 Up 42 May 1911 1960 1908 1948 Up 42 Jul 1921 1966 1916 1956 Up 42 Sep 1938 1981 1938 1972 Up 40 Dec 1966 2006 1960 1996 Up 39 Mar 1985 2029 1984 2020 Up 40 May 1998 2033 1997 2033 Up 39 Jul 2047 Up 39 Sep 2059 Up 37 Dec 2070 Up 37