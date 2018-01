CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 432 1-4 May 445 1-4 Jul 457 1-2 Sep 471 1-4 Dec 489 1-4 Mar 501 3-4 May 508 3-4 Jul 510 3-4 Sep 521 Dec 537 1-2 Mar 545 1-2 May 545 Jul 545 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 349 May 357 1-4 Jul 365 1-2 Sep 373 1-2 Dec 382 1-2 Mar 392 May 398 Jul 402 3-4 Sep 400 Dec 402 Mar 408 3-4 May 413 Jul 417 1-2 Sep 417 1-2 Dec 409 1-4 Jul 411 1-2 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 249 May 249 Jul 251 1-2 Sep 249 1-2 Dec 251 Mar 251 May 251 Jul 251 Sep 252 1-4 Dec 252 1-4 Jul 252 1-4 Sep 252 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 955 3-4 Mar 963 3-4 May 974 1-2 Jul 983 3-4 Aug 986 1-2 Sep 983 1-4 Nov 982 3-4 Jan 990 3-4 Mar 996 1-4 May 1001 1-2 Jul 1007 1-2 Aug 1006 1-4 Sep 997 Nov 984 1-4 Jan 985 1-2 Mar 985 3-4 May 993 3-4 Jul 1001 Aug 987 3-4 Sep 985 3-4 Nov 973 1-2 Jul 973 1-2 Nov 973 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.55 Mar 33.70 May 33.86 Jul 34.04 Aug 34.03 Sep 34.01 Oct 33.91 Dec 33.92 Jan 33.99 Mar 34.06 May 34.13 Jul 34.23 Aug 34.20 Sep 34.07 Oct 33.89 Dec 33.84 Jan 33.93 Mar 34.19 May 34.17 Jul 34.28 Aug 34.28 Sep 34.28 Oct 34.28 Dec 34.28 Jul 34.28 Sep 34.06 Oct 34.28 Dec 34.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 314.50 Mar 318.20 May 321.10 Jul 323.80 Aug 324.10 Sep 324.00 Oct 322.30 Dec 323.40 Jan 324.40 Mar 326.40 May 328.20 Jul 330.20 Aug 330.30 Sep 329.70 Oct 325.10 Dec 325.80 Jan 325.80 Mar 325.80 May 325.80 Jul 327.30 Aug 327.30 Sep 327.30 Oct 327.30 Dec 329.50 Jul 329.50 Oct 329.50 Dec 329.50