CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 427 3-4 May 440 1-2 Jul 453 Sep 466 1-2 Dec 484 1-2 Mar 496 3-4 May 504 1-4 Jul 507 1-4 Sep 517 1-2 Dec 534 1-4 Mar 542 1-4 May 541 3-4 Jul 542 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 1-4 May 355 1-2 Jul 363 3-4 Sep 371 3-4 Dec 381 Mar 390 1-2 May 396 3-4 Jul 401 3-4 Sep 399 Dec 401 Mar 407 1-2 May 411 1-2 Jul 416 1-2 Sep 416 1-2 Dec 408 1-2 Jul 410 3-4 Dec 410 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 250 May 251 3-4 Jul 257 1-2 Sep 252 1-4 Dec 251 Mar 251 May 251 Jul 251 Sep 252 1-4 Dec 252 1-4 Jul 252 1-4 Sep 252 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 958 1-4 Mar 966 3-4 May 977 1-2 Jul 987 1-4 Aug 990 Sep 986 Nov 983 3-4 Jan 991 3-4 Mar 997 May 1002 1-4 Jul 1008 1-4 Aug 1007 1-4 Sep 998 Nov 985 1-4 Jan 986 1-2 Mar 986 3-4 May 994 3-4 Jul 1002 Aug 988 3-4 Sep 986 3-4 Nov 974 1-2 Jul 974 1-2 Nov 974 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.43 Mar 33.54 May 33.69 Jul 33.86 Aug 33.85 Sep 33.82 Oct 33.72 Dec 33.71 Jan 33.79 Mar 33.89 May 33.99 Jul 34.09 Aug 34.07 Sep 34.04 Oct 33.70 Dec 33.64 Jan 33.72 Mar 33.97 May 33.95 Jul 34.06 Aug 34.06 Sep 34.06 Oct 34.06 Dec 34.06 Jul 34.06 Sep 34.21 Oct 34.06 Dec 34.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 317.50 Mar 321.50 May 324.10 Jul 326.80 Aug 326.90 Sep 326.70 Oct 324.70 Dec 325.90 Jan 326.90 Mar 328.90 May 330.50 Jul 332.40 Aug 332.60 Sep 331.90 Oct 327.40 Dec 328.10 Jan 328.10 Mar 328.10 May 328.10 Jul 329.60 Aug 329.60 Sep 329.60 Oct 329.60 Dec 331.80 Jul 331.80 Oct 331.80 Dec 331.80