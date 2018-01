New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1885 1917 1870 1914 Up 19 May 1888 1918 1873 1916 Up 18 Jul 1890 1925 1879 1923 Up 20 Sep 1903 1940 1896 1939 Up 20 Dec 1926 1964 1920 1964 Up 21 Mar 1950 1988 1950 1988 Up 21 May 1999 1999 1982 1982 unch Jul 2019 Up 21 Sep 2034 Up 21 Dec 2045 Up 21