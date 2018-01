CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 430 3-4 May 442 3-4 Jul 455 3-4 Sep 469 1-2 Dec 487 1-4 Mar 499 1-2 May 506 1-2 Jul 508 3-4 Sep 519 Dec 535 3-4 Mar 543 3-4 May 543 1-4 Jul 544 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 351 1-4 May 359 1-4 Jul 367 1-2 Sep 375 1-4 Dec 384 1-2 Mar 394 May 400 1-4 Jul 405 Sep 402 1-4 Dec 404 1-2 Mar 410 May 413 1-2 Jul 420 Sep 420 Dec 412 Jul 414 1-4 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 248 1-2 May 252 Jul 258 Sep 260 Dec 262 Mar 262 May 262 Jul 262 Sep 263 1-4 Dec 263 1-4 Jul 263 1-4 Sep 263 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 961 1-2 Mar 970 3-4 May 981 1-2 Jul 991 Aug 993 1-4 Sep 988 1-4 Nov 985 1-4 Jan 993 1-4 Mar 998 1-2 May 1003 3-4 Jul 1009 3-4 Aug 1008 1-2 Sep 999 1-4 Nov 986 3-4 Jan 987 3-4 Mar 988 May 995 3-4 Jul 1003 1-4 Aug 990 Sep 988 Nov 975 3-4 Jul 975 3-4 Nov 975 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.65 Mar 33.76 May 33.91 Jul 34.06 Aug 34.04 Sep 33.99 Oct 33.85 Dec 33.80 Jan 33.86 Mar 33.96 May 34.06 Jul 34.16 Aug 34.13 Sep 34.11 Oct 33.85 Dec 33.77 Jan 33.87 Mar 34.12 May 34.10 Jul 34.21 Aug 34.21 Sep 34.21 Oct 34.21 Dec 34.21 Jul 34.21 Sep 34.32 Oct 34.21 Dec 34.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 317.90 Mar 321.90 May 324.40 Jul 327.20 Aug 327.40 Sep 327.00 Oct 324.90 Dec 326.10 Jan 327.00 Mar 328.80 May 330.40 Jul 332.30 Aug 332.50 Sep 331.90 Oct 327.40 Dec 327.90 Jan 327.90 Mar 327.90 May 327.90 Jul 329.40 Aug 329.40 Sep 329.40 Oct 329.40 Dec 331.60 Jul 331.60 Oct 331.60 Dec 331.60