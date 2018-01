New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1882 1910 1836 1905 Down 2 May 1887 1911 1840 1908 unch Jul 1891 1914 1849 1911 unch Sep 1909 1928 1864 1926 unch Dec 1934 1953 1888 1951 unch Mar 1933 1975 1919 1975 unch May 1975 1990 1934 1990 Up 1 Jul 2006 Up 1 Sep 2021 Up 1 Dec 2001 2032 1985 2032 Down 4