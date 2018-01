CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 436 May 448 1-4 Jul 460 3-4 Sep 473 1-2 Dec 490 1-4 Mar 501 3-4 May 508 1-2 Jul 513 1-2 Sep 523 3-4 Dec 540 1-4 Mar 548 May 547 1-4 Jul 548 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 May 361 1-4 Jul 369 1-2 Sep 377 Dec 386 Mar 395 1-2 May 401 1-4 Jul 406 Sep 403 3-4 Dec 407 Mar 412 May 417 Jul 422 Sep 422 Dec 411 3-4 Jul 413 3-4 Dec 413 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 244 1-2 May 249 Jul 255 3-4 Sep 257 3-4 Dec 259 3-4 Mar 259 3-4 May 259 3-4 Jul 259 3-4 Sep 261 Dec 261 Jul 261 Sep 261 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 959 3-4 Mar 968 3-4 May 979 1-2 Jul 989 1-4 Aug 992 Sep 987 1-2 Nov 985 1-2 Jan 993 1-4 Mar 998 May 1003 1-4 Jul 1009 1-4 Aug 1008 1-4 Sep 999 Nov 985 3-4 Jan 986 3-4 Mar 987 May 994 3-4 Jul 1002 1-4 Aug 989 Sep 988 3-4 Nov 974 3-4 Jul 974 3-4 Nov 974 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.76 Mar 33.90 May 34.06 Jul 34.23 Aug 34.19 Sep 34.13 Oct 33.98 Dec 33.93 Jan 33.96 Mar 34.06 May 34.17 Jul 34.27 Aug 34.25 Sep 34.24 Oct 33.95 Dec 33.87 Jan 33.95 Mar 34.19 May 34.20 Jul 34.31 Aug 34.31 Sep 34.31 Oct 34.31 Dec 34.31 Jul 34.31 Sep 34.42 Oct 34.31 Dec 34.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 314.40 Mar 318.60 May 321.60 Jul 324.70 Aug 325.20 Sep 325.30 Oct 323.70 Dec 325.10 Jan 326.10 Mar 327.80 May 329.50 Jul 331.40 Aug 331.50 Sep 330.90 Oct 326.10 Dec 327.00 Jan 327.00 Mar 327.00 May 327.00 Jul 328.50 Aug 328.50 Sep 328.50 Oct 328.50 Dec 330.70 Jul 330.70 Oct 330.70 Dec 330.70