Brisbane International Results

Wednesday At Queensland Tennis Centre Brisbane, Australia Purse: ATP, $468,910 (WT250); WTA, $894,700 (Premier) Surface: Hard-Outdoor Singles Men Second Round

Alexandr Dolgopolov, Ukraine, def. Horacio Zeballos, Argentina, 6-1, 6-2.

Nick Kyrgios (3), Australia, def. Matthew Ebden, Australia, 6-7 (3), 7-6 (5), 6-2.

Michael Mmoh, United States, def. Mischa Zverev (8), Germany, 6-2, 5-7, 6-4.

Alex de Minaur, Australia, def. Milos Raonic (4), Canada, 6-4, 6-4.

Women Second Round

Aleksandra Sasnovich, Belarus, def. Anett Kontaveit, Estonia, 1-6, 7-6 (2), 6-3.

Elina Svitolina (3), Ukraine, def. Ana Konjuh, Croatia, 6-3, 6-1.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-4, 6-3.

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. CiCi Bellis, United States, 6-1, 6-1.

Doubles

Men First Round

Marcelo Demoliner, Brazil, and Michael Venus (2), New Zealand, def. Nicholas Monroe, United States, and John-Patrick Smith, Australia, 4-6, 6-3, 10-5.

Quarterfinals

Wesley Koolhof, Netherlands, and Artem Sitak, New Zealand, def. Steve Johnson, United States, and Gilles Muller, Luxembourg, 7-6 (6), 7-5.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, def. Matthew Ebden and John Millman, Australia, 6-4, 6-3.

Grigor Dimitrov, Bulgaria, and Ryan Harrison, United States, def. Nick Kyrgios and Matthew Reid, Australia, 7-6 (2), 7-6 (3).

Women Quarterfinals

Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (4), Spain, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, 5-7, 7-5, 10-7.

Ashleigh Barty and Casey Dellacqua (2), Australia, def. Patricia Hon, Australia, and Ajla Tomljanovic, Australia, 7-5, 6-1.