New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1900 1947 1862 1936 Up 44 May 1900 1946 1865 1935 Up 42 Jul 1908 1950 1874 1941 Up 40 Sep 1919 1961 1892 1956 Up 40 Dec 1945 1986 1917 1981 Up 40 Mar 1956 2005 1956 2005 Up 39 May 2013 2018 2013 2018 Up 39 Jul 2033 Up 38 Sep 2049 Up 38