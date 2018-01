CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 433 1-2 May 446 1-4 Jul 459 3-4 Sep 472 1-2 Dec 489 Mar 500 1-2 May 507 Jul 511 3-4 Sep 522 Dec 538 1-2 Mar 545 3-4 May 545 3-4 Jul 545 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 1-4 May 361 1-4 Jul 369 3-4 Sep 377 1-4 Dec 386 1-2 Mar 395 1-2 May 401 1-4 Jul 405 3-4 Sep 403 1-2 Dec 406 1-4 Mar 411 1-4 May 414 1-2 Jul 420 3-4 Sep 420 3-4 Dec 409 1-2 Jul 411 1-2 Dec 410 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 242 1-2 May 248 1-4 Jul 255 1-4 Sep 257 1-4 Dec 259 1-4 Mar 259 1-4 May 259 1-4 Jul 259 1-4 Sep 260 1-2 Dec 260 1-2 Jul 260 1-2 Sep 260 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 955 Mar 964 3-4 May 975 3-4 Jul 986 Aug 988 3-4 Sep 984 1-4 Nov 982 1-4 Jan 989 1-2 Mar 994 1-2 May 999 3-4 Jul 1006 Aug 1004 3-4 Sep 995 1-2 Nov 985 Jan 986 Mar 986 1-4 May 994 Jul 1001 1-2 Aug 988 1-4 Sep 988 Nov 974 3-4 Jul 974 3-4 Nov 974 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.38 Mar 33.55 May 33.71 Jul 33.88 Aug 33.88 Sep 33.85 Oct 33.75 Dec 33.74 Jan 33.78 Mar 33.88 May 33.99 Jul 34.10 Aug 34.08 Sep 34.06 Oct 33.83 Dec 33.76 Jan 33.98 Mar 34.26 May 34.31 Jul 34.42 Aug 34.42 Sep 34.42 Oct 34.42 Dec 34.42 Jul 34.42 Sep 34.43 Oct 34.42 Dec 34.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 313.50 Mar 317.90 May 321.00 Jul 324.30 Aug 324.80 Sep 324.70 Oct 322.90 Dec 324.20 Jan 325.10 Mar 326.80 May 328.50 Jul 330.60 Aug 330.80 Sep 330.20 Oct 325.90 Dec 327.00 Jan 327.00 Mar 327.00 May 327.00 Jul 328.50 Aug 328.50 Sep 328.50 Oct 328.50 Dec 330.70 Jul 330.70 Oct 330.70 Dec 330.70