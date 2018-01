Brisbane International Results

Monday At Queensland Tennis Centre Brisbane, Australia Purse: ATP, $468,910 (WT250); WTA, $894,700 (Premier) Surface: Hard-Outdoor Singles Men First Round

Ryan Harrison, United States, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-4, 3-6, 6-2.

Matthew Ebden, Australia, def. Frances Tiafoe, United States, 6-3, 6-2.

Mischa Zverev (8), Germany, def. John-Patrick Smith, Australia, 6-4, 7-5.

Horacio Zeballos, Argentina, def. Ernesto Escobedo, United States, 6-3, 6-4.

Jared Donaldson, United States, def. Jordan Thompson, Australia, 6-2, 6-4.

Women First Round

Elina Svitolina (3), Ukraine, def. Carla Suárez Navarro, Spain, 6-2, 6-4.

Kaia Kanepi, Estonia def. Daria Kasatkina, Russia, 6-2, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Kristina Mladenovic (6), France, 1-6, 6-3, 7-5.

Sorana Cirstea, Romania, def. Jennifer Brady, United States, 7-6 (3), 6-1.

Johanna Konta (5), Britain, def. Madison Keys, United States, 4-6, 6-4, 6-3.

Catherine Bellis, United States, def. Kateryna Bondarenko, Ukraine, 6-2, 7-5.

Anett Kontaveit, Estonia, def. Heather Watson, Britain, 6-0, 6-3.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Ashleigh Barty (8), Australia, 6-3, 6-2.

Doubles

Men First Round

Wesley Koolhof, Australia, and Artem Sitak, New Zealand, def. Treat Huey, Philippines, and Fabrice Martin, France, 6-3, 6-2.

Steve Johnson, United States, and Gilles Muller, Luxembourg, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Julio Peralta (3), Chile, 7-6 (2), 4-6, 11-9.

Matthew Ebden and John Millman, Australia, def. Ilija Bozoljac, Serbia, and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-1, 6-2.

Women First Round

Priscilla Hon, Australia, and Ajla Tomljanovic, Croatia, def. Alicja Rosolska, Poland, and Abigail Spears, United States, 6-7 (3), 6-3, 14-12.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, def. Garbine Muguruza and Carla Suárez Navarro, Spain, 6-1. 6-2.

Kiki Bertens and Demi Schuurs, Netherlands, def. Johanna Konta, Britain and Elina Svitolina, Ukraine, 6-2, 6-2.