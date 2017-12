PERTH, Australia (AP) — Results Saturday from the Hopman Cup, a mixed team tennis event at the Perth Arena:

Group B Russia v USA

Coco Vandeweghe (USA) beat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3 6-3

Jack Sock (USA) beat Karen Khachanov (RUS) 6-4 1-6 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova and Karen Khachanov (RUS) beat Coco Vandeweghe and Jack Sock (USA) 3-4(5), 4-1, 4-2

USA wins 2-1