CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 427 May 440 1-4 Jul 453 1-4 Sep 465 3-4 Dec 482 Mar 493 1-4 May 500 1-4 Jul 506 3-4 Sep 517 Dec 533 1-2 Mar 540 3-4 May 540 3-4 Jul 540 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 350 3-4 May 359 Jul 367 1-4 Sep 374 3-4 Dec 384 Mar 393 1-4 May 399 1-4 Jul 404 1-4 Sep 401 1-2 Dec 404 1-4 Mar 408 1-4 May 412 1-4 Jul 419 1-2 Sep 419 1-2 Dec 408 3-4 Jul 410 3-4 Dec 410 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 241 May 247 Jul 254 Sep 256 Dec 258 Mar 258 May 258 Jul 258 Sep 259 1-4 Dec 259 1-4 Jul 259 1-4 Sep 259 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 951 3-4 Mar 961 3-4 May 973 Jul 983 1-4 Aug 986 Sep 980 1-4 Nov 975 3-4 Jan 983 Mar 988 1-4 May 993 1-2 Jul 999 3-4 Aug 998 Sep 988 3-4 Nov 980 Jan 981 Mar 981 1-4 May 989 Jul 996 1-2 Aug 983 1-4 Sep 983 Nov 974 1-4 Jul 974 1-4 Nov 974 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.08 Mar 33.26 May 33.43 Jul 33.62 Aug 33.62 Sep 33.58 Oct 33.45 Dec 33.40 Jan 33.46 Mar 33.56 May 33.67 Jul 33.80 Aug 33.79 Sep 33.77 Oct 33.53 Dec 33.47 Jan 33.92 Mar 34.27 May 34.32 Jul 34.43 Aug 34.43 Sep 34.43 Oct 34.43 Dec 34.43 Jul 34.43 Sep 33.73 Oct 34.43 Dec 34.43 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 312.60 Mar 316.80 May 320.10 Jul 323.50 Aug 323.90 Sep 323.60 Oct 321.40 Dec 322.20 Jan 323.20 Mar 324.70 May 326.60 Jul 329.00 Aug 329.40 Sep 328.60 Oct 324.50 Dec 325.70 Jan 325.70 Mar 325.70 May 325.70 Jul 327.20 Aug 327.20 Sep 327.20 Oct 327.20 Dec 329.40 Jul 329.40 Oct 329.40 Dec 329.40