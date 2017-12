New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1876 1927 1876 1911 Up 45 May 1873 1921 1869 1909 Up 48 Jul 1884 1928 1878 1917 Up 45 Sep 1900 1944 1896 1934 Up 45 Dec 1929 1961 1922 1959 Up 45 Mar 1951 1983 1951 1983 Up 45 May 1967 1996 1966 1996 Up 43 Jul 2012 Up 43 Sep 2027 Up 42