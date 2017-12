CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 428 May 441 1-4 Jul 454 1-2 Sep 467 1-4 Dec 483 3-4 Mar 495 1-4 May 502 Jul 507 Sep 517 1-4 Dec 533 3-4 Mar 541 May 541 Jul 540 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 3-4 May 362 1-4 Jul 370 1-2 Sep 378 Dec 386 3-4 Mar 396 1-4 May 402 1-4 Jul 407 Sep 403 1-2 Dec 406 1-4 Mar 410 1-4 May 414 1-4 Jul 421 1-2 Sep 421 1-2 Dec 410 Jul 410 Dec 408 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 242 3-4 May 248 1-2 Jul 255 Sep 257 Dec 259 Mar 259 May 259 Jul 259 Sep 260 1-4 Dec 260 1-4 Jul 260 1-4 Sep 260 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 955 1-2 Mar 967 1-2 May 978 1-2 Jul 989 Aug 991 1-4 Sep 984 1-2 Nov 980 Jan 987 1-4 Mar 992 1-4 May 997 1-4 Jul 1003 1-2 Aug 1002 1-4 Sep 993 Nov 983 Jan 984 Mar 984 1-4 May 992 1-4 Jul 999 1-2 Aug 989 3-4 Sep 989 1-2 Nov 975 1-4 Jul 975 1-4 Nov 975 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.07 Mar 33.27 May 33.45 Jul 33.64 Aug 33.62 Sep 33.56 Oct 33.39 Dec 33.34 Jan 33.38 Mar 33.47 May 33.56 Jul 33.67 Aug 33.65 Sep 33.64 Oct 33.37 Dec 33.34 Jan 33.49 Mar 33.84 May 33.89 Jul 34.00 Aug 34.00 Sep 34.00 Oct 34.00 Dec 34.00 Jul 34.00 Sep 33.93 Oct 34.00 Dec 34.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 314.20 Mar 318.50 May 321.70 Jul 325.10 Aug 325.50 Sep 325.20 Oct 322.90 Dec 323.90 Jan 324.80 Mar 326.10 May 327.50 Jul 329.30 Aug 329.50 Sep 328.80 Oct 325.40 Dec 326.60 Jan 326.60 Mar 326.60 May 326.60 Jul 328.10 Aug 328.10 Sep 328.10 Oct 328.10 Dec 330.30 Jul 330.30 Oct 330.30 Dec 330.30