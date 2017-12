CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 422 1-4 May 435 1-2 Jul 448 1-2 Sep 460 3-4 Dec 477 Mar 488 1-2 May 495 3-4 Jul 501 3-4 Sep 511 1-4 Dec 527 3-4 Mar 535 May 535 Jul 534 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 352 3-4 May 361 Jul 369 1-2 Sep 376 3-4 Dec 385 3-4 Mar 395 1-2 May 401 1-2 Jul 406 1-2 Sep 402 3-4 Dec 405 3-4 Mar 409 3-4 May 413 3-4 Jul 421 Sep 421 Dec 410 Jul 410 Dec 407 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 243 1-4 May 249 Jul 256 Sep 258 Dec 260 Mar 260 May 260 Jul 260 Sep 261 1-4 Dec 261 1-4 Jul 261 1-4 Sep 261 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 959 1-4 Mar 970 1-2 May 981 1-2 Jul 991 3-4 Aug 994 Sep 986 3-4 Nov 981 1-4 Jan 988 1-4 Mar 993 May 998 1-4 Jul 1004 1-2 Aug 1003 Sep 993 3-4 Nov 983 1-2 Jan 984 1-2 Mar 984 3-4 May 992 1-2 Jul 1000 Aug 990 1-4 Sep 990 Nov 974 3-4 Jul 974 3-4 Nov 974 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.20 Mar 33.42 May 33.59 Jul 33.76 Aug 33.75 Sep 33.70 Oct 33.55 Dec 33.49 Jan 33.51 Mar 33.60 May 33.68 Jul 33.80 Aug 33.78 Sep 33.76 Oct 33.47 Dec 33.42 Jan 33.42 Mar 33.83 May 33.82 Jul 33.93 Aug 33.93 Sep 33.93 Oct 33.93 Dec 33.93 Jul 33.93 Sep 33.37 Oct 33.93 Dec 33.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 315.20 Mar 319.40 May 322.60 Jul 326.20 Aug 326.50 Sep 325.70 Oct 322.70 Dec 323.90 Jan 324.80 Mar 326.10 May 327.60 Jul 329.40 Aug 329.50 Sep 328.80 Oct 325.30 Dec 326.40 Jan 326.40 Mar 326.40 May 326.40 Jul 327.90 Aug 327.90 Sep 327.90 Oct 327.90 Dec 330.10 Jul 330.10 Oct 330.10 Dec 330.10