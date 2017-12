India-Sri Lanka 3rd Twenty20 Scoreboard

MUMBAI, India (AP) — Scoreboard Sunday at the end of the third Twenty20 match between India and Sri Lanka at the Wankhede Stadium:

Sri Lanka

Niroshan Dickwella c Siraj b Unadkat 1

Upul Tharanga c Pandya b Unadkat 11

Kusal Perera c & b Sundar 4

Sadeera Samarawickrama c Karthik b Pandya 21

Asela Gunaratne c Yadav b Pandya 36

Danushka Gunathilaka c Pandya b Yadav 3

Thisara Perera c Sharma b Siraj 11

Dasun Shanaka not out 29

Akila Dananjaya not out 11

Extras: (2lb, 6w) 8

TOTAL: (for 7 wickets) 135

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-8, 2-14, 3-18, 4-56, 5-72, 6-85, 7-111.

Did not bat: Dushmantha Chameera, Nuwan Pradeep.

Bowling: Washington Sundar 4-0-22-1, Jaidev Unadkat 4-0-15-2 (1w), Mohammed Siraj 4-0-45-1 (2w), Hardik Pandya 4-0-25-2 (3w), Kuldeep Yadav 4-0-26-1.

India

Rohit Sharma c Perera b Shanaka 27

Lokesh Rahul lbw b Chameera 4

Shreyas Iyer run out Dananjaya 30

Manish Pandey b Chameera 32

Hardik Pandya c Dickwella b Shanaka 4

Dinesh Karthik not out 18

MS Dhoni not out 16

Extras: (5lb, 3w) 8

TOTAL: (for 5 wickets) 139

Overs: 19.2.

Fall of wickets: 1-17, 2-39, 3-81, 4-99, 5-108.

Did not bat: Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jaidev Unadkat, Mohammed Siraj.

Bowling: Akila Dananjaya 4-0-27-0 (1w), Dushmantha Chameera 4-0-22-2 (2w), Thisara Perera 3.2-0-22-0, Nuwan Pradeep 4-0-36-0, Dasun Shanaka 4-0-27-2.

Toss: Won by India.

Result: India won by five wickets.

Series: India won three-match series 3-0.

Umpires: Nitin Menon, India, and Anil Chaudhary, India.

TV umpire: CK Nandan, India.

Match Referee: Jeff Crowe, New Zealand.