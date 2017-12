CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 424 3-4 May 437 1-2 Jul 450 Sep 461 1-4 Dec 476 1-2 Mar 488 May 495 1-4 Jul 502 Sep 512 1-4 Dec 528 3-4 Mar 535 1-4 May 535 1-4 Jul 535 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 352 May 360 1-2 Jul 368 3-4 Sep 376 Dec 384 1-2 Mar 394 May 400 1-2 Jul 405 3-4 Sep 402 Dec 404 3-4 Mar 407 3-4 May 413 1-2 Jul 419 3-4 Sep 419 3-4 Dec 410 3-4 Jul 410 3-4 Dec 408 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 242 1-2 May 248 1-4 Jul 255 1-4 Sep 257 1-4 Dec 259 1-4 Mar 259 1-4 May 259 1-4 Jul 259 1-4 Sep 260 1-2 Dec 260 1-2 Jul 260 1-2 Sep 260 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 949 1-2 Mar 960 1-4 May 971 1-4 Jul 981 3-4 Aug 984 Sep 977 1-2 Nov 973 Jan 980 1-4 Mar 985 1-4 May 990 1-2 Jul 996 3-4 Aug 993 3-4 Sep 984 1-2 Nov 975 1-2 Jan 976 1-2 Mar 976 3-4 May 984 1-2 Jul 992 Aug 982 1-4 Sep 982 Nov 973 Jul 973 Nov 973 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 32.74 Mar 32.94 May 33.10 Jul 33.26 Aug 33.23 Sep 33.17 Oct 32.98 Dec 32.89 Jan 32.92 Mar 33.02 May 33.11 Jul 33.23 Aug 33.21 Sep 33.19 Oct 32.93 Dec 32.87 Jan 32.86 Mar 33.27 May 33.26 Jul 33.37 Aug 33.37 Sep 33.37 Oct 33.37 Dec 33.37 Jul 33.37 Sep 33.61 Oct 33.37 Dec 33.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 312.80 Mar 316.70 May 320.30 Jul 323.90 Aug 324.20 Sep 323.80 Oct 321.30 Dec 322.50 Jan 323.50 Mar 324.80 May 326.30 Jul 328.20 Aug 328.40 Sep 327.60 Oct 324.30 Dec 325.40 Jan 325.40 Mar 325.40 May 325.40 Jul 326.90 Aug 326.90 Sep 326.90 Oct 326.90 Dec 329.10 Jul 329.10 Oct 329.10 Dec 329.10