New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1886 1894 1804 1809 Down 98 May 1890 1893 1812 1815 Down 93 Jul 1896 1904 1826 1830 Down 89 Sep 1918 1920 1845 1850 Down 85 Dec 1942 1945 1871 1877 Down 82 Mar 1970 1970 1900 1903 Down 81 May 1965 1983 1915 1919 Down 78 Jul 1979 2001 1933 1936 Down 75 Sep 1995 1995 1951 1951 Down 76