India vs Sri Lanka 2nd T20 Scoreboard

INDORE, India (AP) — Scorecard on Friday of the second T20 between India and Sri Lanka at Holkar Stadium:

India

Rohit Sharma c Dananjaya b Chameera 118

Lokesh Rahul c Dickwella b Pradeep 89

Mahendra Singh Dhoni b TPerera 28

Hardik Pandya c Samarawickrama b Pradeep 10

Shreyas Iyer lbw b TPerera 0

Manish Pandey not out 1

Dinesh Karthik not out 5

Extras: (3lb, 6w) 9

TOTAL: (for 5 wickets) 260

Overs: 20

Did not bat: Kuldeep Yadav, Jaidev Unadkat, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

Fall of wickets: 1-165, 2-243, 3-253, 4-254, 5-255.

Bowling: Angelo Mathews 2.2-0-16-0, Dushmantha Chameera 4-0-45-1, Nuwan Pradeep 4-0-61-2, Akila Dananjaya 3.4-0-49-0, Thisara Perera 4-0-49-2, Chaturanga de Silva 1-0-16-0, Asela Gunaratne 1-0-21-0.

Sri Lanka

Niroshan Dickwella c Pandya b Unadkat 25

Upul Tharanga c and b Chahal 47

Kusal Perera c Pandey b Yadav 77

Thisara Perera c Pandya b Yadav 0

Asela Gunaratne st Dhoni b Yadav 0

Sadeera Samarawickrama st Dhoni b Chahal 5

Chaturanga de Silva b Chahal 1

Akila Dananjaya c Pandey b Chahal 5

Dushmantha Chameera b Pandya 3

Nuwan Pradeep not out 0

Angelo Mathews absent hurt

Extras: (2lb, 7w) 9

TOTAL: (all out) 172

Overs: 17.2.

Fall of wickets: 1-36, 2-145, 3-155, 4-156, 5-161, 6-162, 7-164, 8-170, 9-172.

Bowling: Jaydev Unadkat 3-0-22-1, Jasprit Bumrah 3-0-21-0, Kuldeep Yadav 4-0-52-3, Hardik Pandya 3.2-0-23-1, Yuzvendra Chahal 4-0-52-4.

Result: India wins by 88 runs, leads 3-match series 2-0

Toss: Sri Lanka

Umpires: Anil Chaudhary and CK Nandan, India.

TV umpire: Nitin Menon, India. Match referee: Jeff Crowe, New Zealand.