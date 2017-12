CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 427 May 439 Jul 451 3-4 Sep 463 3-4 Dec 479 1-2 Mar 491 1-4 May 498 1-4 Jul 503 3-4 Sep 514 3-4 Dec 531 1-4 Mar 537 1-2 May 537 1-2 Jul 537 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 351 1-4 May 359 1-2 Jul 367 3-4 Sep 375 Dec 383 3-4 Mar 393 1-4 May 399 3-4 Jul 405 Sep 401 1-2 Dec 404 1-4 Mar 407 1-4 May 412 Jul 419 1-4 Sep 419 1-4 Dec 410 1-4 Jul 410 1-4 Dec 408 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 244 May 250 Jul 257 1-2 Sep 259 1-2 Dec 261 1-2 Mar 261 1-2 May 261 1-2 Jul 261 1-2 Sep 262 3-4 Dec 262 3-4 Jul 262 3-4 Sep 262 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 948 3-4 Mar 959 May 970 1-2 Jul 981 Aug 983 1-2 Sep 976 3-4 Nov 971 1-2 Jan 978 1-2 Mar 983 1-2 May 989 Jul 995 1-4 Aug 992 1-2 Sep 983 1-4 Nov 975 Jan 976 Mar 976 1-4 May 984 1-4 Jul 991 3-4 Aug 982 Sep 981 3-4 Nov 972 3-4 Jul 972 3-4 Nov 972 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 32.67 Mar 32.83 May 32.99 Jul 33.16 Aug 33.14 Sep 33.07 Oct 32.87 Dec 32.80 Jan 32.83 Mar 32.93 May 33.03 Jul 33.13 Aug 33.11 Sep 33.09 Oct 32.82 Dec 32.74 Jan 32.87 Mar 33.28 May 33.28 Jul 33.61 Aug 33.61 Sep 33.61 Oct 33.61 Dec 33.61 Jul 33.61 Sep 33.58 Oct 33.61 Dec 33.61 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 314.20 Mar 318.10 May 321.50 Jul 325.00 Aug 325.40 Sep 324.90 Oct 322.30 Dec 323.20 Jan 324.20 Mar 325.60 May 327.10 Jul 329.10 Aug 329.20 Sep 328.50 Oct 325.00 Dec 326.20 Jan 326.20 Mar 326.20 May 326.20 Jul 327.70 Aug 327.70 Sep 327.70 Oct 327.70 Dec 329.90 Jul 329.90 Oct 329.90 Dec 329.90