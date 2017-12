New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1910 1932 1895 1931 Up 19 May 1904 1925 1890 1925 Up 20 Jul 1913 1935 1902 1935 Up 20 Sep 1930 1950 1918 1950 Up 20 Dec 1956 1974 1943 1974 Up 20 Mar 1980 1996 1980 1996 Up 18 May 2009 Up 16 Jul 2023 Up 14 Sep 2039 Up 14