CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 419 1-2 May 432 3-4 Jul 446 1-2 Sep 459 3-4 Dec 477 1-2 Mar 491 1-4 May 500 1-4 Jul 505 1-2 Sep 515 3-4 Dec 532 1-4 Mar 537 3-4 May 537 3-4 Jul 537 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 1-2 May 355 3-4 Jul 364 1-4 Sep 371 1-2 Dec 380 3-4 Mar 390 1-2 May 397 Jul 402 1-4 Sep 402 Dec 405 Mar 407 May 411 3-4 Jul 419 1-4 Sep 419 1-4 Dec 409 1-2 Jul 409 1-2 Dec 408 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 246 1-2 May 252 3-4 Jul 260 3-4 Sep 262 3-4 Dec 256 3-4 Mar 256 3-4 May 256 3-4 Jul 256 3-4 Sep 258 Dec 258 Jul 258 Sep 258 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 956 Mar 966 3-4 May 977 3-4 Jul 988 1-4 Aug 990 1-4 Sep 983 Nov 976 3-4 Jan 983 3-4 Mar 988 1-4 May 993 1-4 Jul 999 1-4 Aug 996 1-2 Sep 987 1-4 Nov 975 1-4 Jan 976 1-4 Mar 976 1-2 May 984 1-4 Jul 991 3-4 Aug 991 Sep 990 3-4 Nov 977 3-4 Jul 977 3-4 Nov 977 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.22 Mar 33.39 May 33.52 Jul 33.70 Aug 33.66 Sep 33.58 Oct 33.41 Dec 33.37 Jan 33.41 Mar 33.51 May 33.61 Jul 33.72 Aug 33.70 Sep 33.68 Oct 33.36 Dec 33.29 Jan 33.42 Mar 33.58 May 33.58 Jul 33.58 Aug 33.58 Sep 33.58 Oct 33.58 Dec 33.58 Jul 33.58 Sep 33.06 Oct 33.58 Dec 33.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 315.20 Mar 319.10 May 322.40 Jul 325.90 Aug 326.10 Sep 325.20 Oct 321.90 Dec 322.60 Jan 323.30 Mar 324.40 May 325.60 Jul 327.10 Aug 327.20 Sep 326.50 Oct 322.50 Dec 323.40 Jan 323.40 Mar 323.40 May 323.40 Jul 324.90 Aug 324.90 Sep 324.90 Oct 324.90 Dec 327.10 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 327.10