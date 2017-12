New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1895 1937 1881 1922 Up 45 May 1894 1928 1879 1915 Up 41 Jul 1915 1935 1894 1926 Up 40 Sep 1922 1950 1911 1940 Up 39 Dec 1952 1972 1937 1963 Up 38 Mar 1977 1998 1962 1987 Up 38 May 2002 Up 37 Jul 2018 Up 37 Sep 2034 Up 37