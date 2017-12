CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 420 1-2 May 433 1-2 Jul 446 3-4 Sep 460 1-4 Dec 477 1-2 Mar 491 1-4 May 500 1-2 Jul 505 1-2 Sep 515 3-4 Dec 532 1-4 Mar 537 1-2 May 537 1-2 Jul 537 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 May 355 1-4 Jul 363 3-4 Sep 371 Dec 380 Mar 389 3-4 May 396 1-2 Jul 401 3-4 Sep 401 1-2 Dec 404 1-4 Mar 405 May 409 3-4 Jul 417 1-2 Sep 417 1-2 Dec 409 1-2 Jul 409 1-2 Dec 409 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 251 1-2 May 258 1-2 Jul 266 1-4 Sep 268 1-4 Dec 262 1-4 Mar 262 1-4 May 262 1-4 Jul 262 1-4 Sep 263 1-2 Dec 263 1-2 Jul 263 1-2 Sep 263 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 961 1-2 Mar 972 1-2 May 983 1-4 Jul 993 1-2 Aug 995 1-2 Sep 988 1-2 Nov 982 1-2 Jan 988 3-4 Mar 993 May 997 3-4 Jul 1004 1-4 Aug 1001 1-2 Sep 992 1-4 Nov 979 Jan 980 Mar 980 1-4 May 988 1-2 Jul 996 1-2 Aug 996 1-2 Sep 996 1-4 Nov 978 3-4 Jul 978 3-4 Nov 978 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.02 Mar 33.18 May 33.31 Jul 33.48 Aug 33.44 Sep 33.38 Oct 33.19 Dec 33.14 Jan 33.18 Mar 33.28 May 33.40 Jul 33.51 Aug 33.49 Sep 33.47 Oct 33.14 Dec 33.06 Jan 33.06 Mar 33.06 May 33.06 Jul 33.06 Aug 33.06 Sep 33.06 Oct 33.06 Dec 33.06 Jul 33.06 Sep 33.19 Oct 33.06 Dec 33.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 318.50 Mar 322.50 May 325.70 Jul 329.00 Aug 329.30 Sep 328.70 Oct 325.50 Dec 326.40 Jan 327.00 Mar 328.00 May 329.10 Jul 330.70 Aug 330.70 Sep 329.80 Oct 325.60 Dec 326.70 Jan 326.70 Mar 326.70 May 326.70 Jul 328.20 Aug 328.20 Sep 328.20 Oct 328.20 Dec 330.40 Jul 330.40 Oct 330.40 Dec 330.40