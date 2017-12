CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 418 1-4 May 430 3-4 Jul 444 Sep 457 1-2 Dec 475 1-4 Mar 489 1-4 May 498 1-2 Jul 502 3-4 Sep 513 Dec 529 3-4 Mar 535 May 535 Jul 534 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 1-2 May 355 3-4 Jul 364 1-4 Sep 371 1-4 Dec 380 Mar 389 3-4 May 396 1-2 Jul 401 3-4 Sep 401 Dec 404 1-4 Mar 404 1-4 May 407 1-2 Jul 418 Sep 418 Dec 409 1-2 Jul 409 1-2 Dec 409 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 1-4 May 260 3-4 Jul 268 1-2 Sep 270 1-2 Dec 264 1-2 Mar 264 1-2 May 264 1-2 Jul 264 1-2 Sep 265 3-4 Dec 265 3-4 Jul 265 3-4 Sep 265 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 967 1-4 Mar 978 May 989 Jul 999 Aug 1001 Sep 993 3-4 Nov 987 3-4 Jan 993 1-2 Mar 997 1-2 May 1002 1-4 Jul 1007 1-2 Aug 1005 3-4 Sep 996 1-2 Nov 983 1-4 Jan 984 Mar 984 1-4 May 992 1-4 Jul 1000 1-2 Aug 1000 1-2 Sep 1000 1-4 Nov 981 3-4 Jul 981 3-4 Nov 981 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.16 Mar 33.34 May 33.49 Jul 33.66 Aug 33.64 Sep 33.57 Oct 33.38 Dec 33.31 Jan 33.35 Mar 33.45 May 33.56 Jul 33.66 Aug 33.64 Sep 33.62 Oct 33.21 Dec 33.19 Jan 33.19 Mar 33.19 May 33.19 Jul 33.19 Aug 33.19 Sep 33.19 Oct 33.19 Dec 33.19 Jul 33.19 Sep 33.29 Oct 33.19 Dec 33.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 320.60 Mar 324.50 May 327.30 Jul 330.10 Aug 330.10 Sep 329.20 Oct 325.90 Dec 326.60 Jan 327.20 Mar 328.20 May 329.40 Jul 330.70 Aug 330.60 Sep 329.70 Oct 326.00 Dec 326.30 Jan 326.30 Mar 326.30 May 326.30 Jul 327.80 Aug 327.80 Sep 327.80 Oct 327.80 Dec 330.00 Jul 330.00 Oct 330.00 Dec 330.00