India vs. Sri Lanka Scoreboard

MOHALI, India (AP) — Scoreboard Wednesday from the ODI between India and Sri Lanka:

___

India

Rohit Sharma not out 208

Shikhar Dhawan c Thirimanne b Pathirana 68

Shreyas Iyer c sub (Chaturanga de Silva) b Perera 88

MS Dhoni lbw b Perera 7

Hardik Pandya c Thirimanne b Perera 8

Extras: (1b, 1lb, 11w) 13

Total: (for four wickets) 392

Overs: 50. Minutes: 212.

Did not bat: Dinesh Karthik, Manish Pandey, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

Fall of wickets: 1-115, 2-328, 3-354, 4-392.

Bowling: Angelo Mathews 4-1-9-0, Suranga Lakmal 8-0-71-0 (1w), Thisara Perera 8-0-80-3 (1w), Nuwan Pradeep 10-0-106-0 (3w), Akila Dananjaya 10-0-51-0 (1w), Sachith Pathirana 9-0-63-1 (3w), Asela Gunaratne 1-0-10-0 (2w).

___

Sri Lanka

(Target: 393)

Danushka Gunathilaka c Dhoni b Bumrah 16

Upul Tharanga c Karthik b Pandya 7

Lahiru Thirimanne b Sundar 21

Angelo Mathews not out 111

Niroshan Dickwella c Sundar b Chahal 22

Asela Gunaratne st Dhoni b Chahal 34

Thisara Perera c Dhoni b Chahal 5

Sachith Pathirana c Dhawan b Kumar 2

Akila Dananjaya c Sharma b Bumrah 11

Suranga Lakmal not out 11

Extras: (2lb, 9w) 11

Total: (for eight wickets) 251

Overs: 50. Minutes: 215.

Fall of wickets: 1-15, 2-30, 3-62, 4-115, 5-159, 6-166, 7-180.

Did not bat: Nuwan Pradeep.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 9-0-40-1 (1w), Hardik Pandya 10-0-39-1 (1w), Jasprit Bumah 10-0-43-2 (3w), Washington Sundar 10-0-65-1, Yuzvendra Chahal 10-0-60-3 (4w), Shreyas Iyer 1-0-2-0.

Umpires: CK Nandan, India, and Paul Reiffel, Australia.

TV umpire: Simon Fry, Australia.

Match Referee: Jeff Crowe, New Zealand.

Toss: Won by Sri Lanka.