CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 387 1-4 Mar 410 3-4 May 424 Jul 437 1-4 Sep 450 3-4 Dec 468 1-2 Mar 482 1-4 May 490 3-4 Jul 497 1-4 Sep 507 3-4 Dec 524 1-4 Mar 529 May 529 Jul 528 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 335 3-4 Mar 347 3-4 May 356 Jul 364 1-2 Sep 371 3-4 Dec 380 1-4 Mar 390 1-4 May 397 Jul 402 1-4 Sep 401 Dec 404 Jul 418 Dec 409 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 227 1-4 Mar 243 1-2 May 250 1-4 Jul 258 1-4 Sep 260 1-4 Dec 254 1-4 Mar 254 1-4 May 254 1-4 Jul 254 1-4 Sep 255 1-2 Jul 255 1-2 Sep 255 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 975 3-4 Mar 987 1-4 May 998 1-4 Jul 1007 3-4 Aug 1009 1-2 Sep 1001 1-2 Nov 994 3-4 Jan 1000 1-4 Mar 1003 1-4 May 1007 1-2 Jul 1012 1-2 Aug 1009 3-4 Sep 1000 1-2 Nov 986 1-2 Jan 987 1-4 Mar 987 1-2 May 995 1-2 Jul 1002 Aug 1002 Sep 1001 3-4 Nov 982 1-4 Jul 982 1-4 Nov 982 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.36 Jan 33.45 Mar 33.60 May 33.72 Jul 33.87 Aug 33.81 Sep 33.73 Oct 33.55 Dec 33.47 Jan 33.47 Mar 33.51 May 33.57 Jul 33.65 Aug 33.62 Sep 33.58 Oct 33.37 Dec 33.28 Jul 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 322.90 Jan 324.70 Mar 328.90 May 331.30 Jul 333.70 Aug 333.90 Sep 332.80 Oct 329.20 Dec 330.00 Jan 330.60 Mar 331.50 May 332.60 Jul 333.80 Aug 333.70 Sep 332.80 Oct 328.70 Dec 329.40 Jul 330.90 Oct 330.90 Dec 333.10