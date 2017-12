New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 1917 Up 25 Mar 1904 1953 1901 1912 Up 25 May 1906 1952 1900 1909 Up 23 Jul 1921 1966 1916 1922 Up 20 Sep 1939 1982 1933 1938 Up 18 Dec 1961 2004 1955 1962 Up 19 Mar 1989 2011 1983 1985 Up 19 May 2028 2028 2000 2002 Up 19 Jul 2043 2043 2016 2018 Up 21 Sep 2056 2056 2026 2033 Up 22