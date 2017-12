Champions League Draw List

NYON, Switzerland (AP) — Draw Monday for the last 16 of the Champions League:

___

First Leg=

Feb. 13-21=

Juventus (Italy) vs. Tottenham (England)

Basel (Switzerland) vs. Manchester City (England)

Porto (Portugal) vs. Liverpool (England)

Sevilla (Spain) vs. Manchester United (England)

Real Madrid (Spain) vs. Paris Saint-Germain (France)

Shakhtar Donetsk (Ukraine) vs. Roma (Italy)

Chelsea (England) vs. Barcelona (Spain)

Bayern Munich (Germany) vs. Besiktas (Turkey)

___

Second Leg=

March 6-14=

Tottenham (England) vs. Juventus (Italy)

Manchester City (England) vs. Basel (Switzerland)

Liverpool (England) vs. Porto (Portugal)

Manchester United (England) vs. Sevilla (Spain)

Paris Saint-Germain (France) vs. Real Madrid (Spain)

Roma (Italy) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Barcelona (Spain) vs. Chelsea (England)

Besiktas (Turkey) vs. Bayern Munich (Germany)