CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 392 Mar 419 May 432 1-4 Jul 445 3-4 Sep 459 3-4 Dec 478 Mar 492 May 500 3-4 Jul 507 Sep 516 1-2 Dec 532 3-4 Mar 537 1-4 May 537 1-4 Jul 537 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 340 Mar 352 3-4 May 361 Jul 369 1-4 Sep 376 1-2 Dec 385 Mar 394 3-4 May 401 1-4 Jul 406 Sep 404 3-4 Dec 407 1-2 Jul 420 1-2 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 226 1-4 Mar 242 May 248 1-4 Jul 256 1-4 Sep 256 Dec 250 Mar 250 May 250 Jul 250 Sep 251 1-4 Jul 251 1-4 Sep 251 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 989 3-4 Mar 1001 1-2 May 1012 1-4 Jul 1021 Aug 1022 Sep 1013 Nov 1004 3-4 Jan 1010 Mar 1012 3-4 May 1016 3-4 Jul 1021 1-2 Aug 1019 3-4 Sep 1010 1-2 Nov 995 Jan 995 3-4 Mar 996 May 1004 Jul 1010 1-2 Aug 1010 1-2 Sep 1010 1-2 Nov 991 3-4 Jul 991 3-4 Nov 991 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.54 Jan 33.62 Mar 33.79 May 33.93 Jul 34.09 Aug 34.04 Sep 33.98 Oct 33.81 Dec 33.74 Jan 33.73 Mar 33.76 May 33.83 Jul 33.90 Aug 33.87 Sep 33.84 Oct 33.51 Dec 33.45 Jul 33.45 Oct 33.45 Dec 33.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 330.00 Jan 331.70 Mar 335.70 May 337.70 Jul 339.70 Aug 339.20 Sep 336.80 Oct 332.00 Dec 333.00 Jan 333.50 Mar 334.30 May 335.50 Jul 336.80 Aug 336.70 Sep 335.90 Oct 331.20 Dec 332.00 Jul 333.50 Oct 333.50 Dec 335.70