CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 394 1-4 Mar 421 1-2 May 435 Jul 449 Sep 463 3-4 Dec 482 1-4 Mar 496 3-4 May 506 Jul 511 3-4 Sep 521 Dec 537 1-2 Mar 542 May 542 Jul 541 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 338 3-4 Mar 351 1-2 May 360 Jul 368 1-2 Sep 375 1-2 Dec 384 Mar 393 3-4 May 400 3-4 Jul 405 1-2 Sep 404 1-2 Dec 407 1-4 Jul 420 1-2 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 229 Mar 245 May 251 3-4 Jul 260 1-4 Sep 262 1-4 Dec 253 Mar 253 May 253 Jul 253 Sep 254 1-4 Jul 254 1-4 Sep 254 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 992 Mar 1004 1-4 May 1014 3-4 Jul 1023 1-4 Aug 1024 Sep 1014 Nov 1005 1-4 Jan 1010 3-4 Mar 1013 3-4 May 1017 3-4 Jul 1022 3-4 Aug 1021 1-4 Sep 1012 Nov 996 1-4 Jan 997 Mar 997 1-4 May 1005 1-4 Jul 1011 3-4 Aug 1011 3-4 Sep 1011 3-4 Nov 993 Jul 993 Nov 993 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.25 Jan 33.33 Mar 33.54 May 33.71 Jul 33.88 Aug 33.84 Sep 33.80 Oct 33.60 Dec 33.54 Jan 33.55 Mar 33.60 May 33.67 Jul 33.74 Aug 33.70 Sep 33.67 Oct 33.36 Dec 33.28 Jul 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 333.50 Jan 335.20 Mar 338.80 May 340.90 Jul 342.60 Aug 342.00 Sep 339.40 Oct 334.00 Dec 334.60 Jan 335.20 Mar 335.90 May 337.10 Jul 338.40 Aug 338.30 Sep 337.50 Oct 332.90 Dec 333.70 Jul 335.20 Oct 335.20 Dec 337.40