CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 406 Mar 432 3-4 May 445 Jul 458 1-4 Sep 472 1-4 Dec 490 3-4 Mar 504 3-4 May 513 Jul 518 1-4 Sep 526 1-2 Dec 543 Mar 547 May 547 Jul 546 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 339 3-4 Mar 353 3-4 May 362 1-4 Jul 370 1-2 Sep 377 1-2 Dec 386 Mar 395 May 401 Jul 405 1-2 Sep 404 1-2 Dec 408 Jul 421 Dec 412 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 239 Mar 254 1-2 May 260 1-4 Jul 266 3-4 Sep 268 3-4 Dec 259 1-2 Mar 259 1-2 May 259 1-2 Jul 259 1-2 Sep 260 3-4 Jul 260 3-4 Sep 260 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1008 1-2 Mar 1020 1-2 May 1030 3-4 Jul 1038 3-4 Aug 1039 1-4 Sep 1028 Nov 1018 1-2 Jan 1023 3-4 Mar 1025 3-4 May 1029 1-2 Jul 1034 1-2 Aug 1031 3-4 Sep 1025 1-4 Nov 1009 1-2 Jan 1010 Mar 1010 May 1018 Jul 1024 3-4 Aug 1024 3-4 Sep 1024 3-4 Nov 1006 Jul 1006 Nov 1006 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.41 Jan 33.50 Mar 33.71 May 33.86 Jul 34.03 Aug 33.96 Sep 33.85 Oct 33.62 Dec 33.52 Jan 33.49 Mar 33.52 May 33.57 Jul 33.60 Aug 33.54 Sep 33.45 Oct 33.16 Dec 32.97 Jul 32.97 Oct 32.97 Dec 32.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 341.30 Jan 343.30 Mar 346.30 May 348.40 Jul 349.90 Aug 348.90 Sep 345.90 Oct 339.90 Dec 340.00 Jan 340.40 Mar 341.10 May 342.40 Jul 343.90 Aug 343.80 Sep 343.30 Oct 339.50 Dec 339.70 Jul 341.20 Oct 341.20 Dec 343.40