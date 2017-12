CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 410 1-4 Mar 435 1-4 May 447 1-2 Jul 460 3-4 Sep 474 1-2 Dec 492 3-4 Mar 506 1-2 May 514 3-4 Jul 520 1-4 Sep 528 1-2 Dec 545 Mar 549 May 549 Jul 548 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 339 1-2 Mar 353 1-2 May 362 Jul 370 Sep 377 Dec 385 1-2 Mar 394 1-2 May 400 1-4 Jul 405 Sep 404 1-2 Dec 407 3-4 Jul 420 Dec 412 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 241 1-4 Mar 257 May 262 1-4 Jul 269 1-4 Sep 271 1-4 Dec 262 Mar 262 May 262 Jul 262 Sep 263 1-4 Jul 263 1-4 Sep 263 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 998 1-2 Mar 1010 1-4 May 1021 Jul 1029 1-2 Aug 1030 1-4 Sep 1020 1-4 Nov 1011 1-2 Jan 1017 1-4 Mar 1020 May 1024 Jul 1029 1-4 Aug 1028 Sep 1021 1-2 Nov 1004 3-4 Jan 1004 3-4 Mar 1004 3-4 May 1012 3-4 Jul 1020 Aug 1020 Sep 1020 Nov 1001 1-4 Jul 1001 1-4 Nov 1001 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.36 Jan 33.44 Mar 33.66 May 33.85 Jul 34.04 Aug 33.97 Sep 33.85 Oct 33.59 Dec 33.45 Jan 33.42 Mar 33.45 May 33.51 Jul 33.54 Aug 33.49 Sep 33.43 Oct 33.23 Dec 33.06 Jul 33.06 Oct 33.06 Dec 33.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 335.40 Jan 337.50 Mar 340.60 May 343.00 Jul 344.80 Aug 344.10 Sep 342.00 Oct 337.20 Dec 337.50 Jan 338.00 Mar 338.90 May 340.20 Jul 341.80 Aug 341.70 Sep 341.20 Oct 337.00 Dec 337.60 Jul 339.10 Oct 339.10 Dec 341.30