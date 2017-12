New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2002 Down 38 Mar 2033 2039 1994 2003 Down 38 May 2036 2036 1995 2003 Down 40 Jul 2046 2050 2005 2014 Down 40 Sep 2061 2063 2022 2029 Down 40 Dec 2084 2084 2040 2046 Down 40 Mar 2096 2096 2060 2064 Down 38 May 2077 Down 38 Jul 2091 Down 38 Sep 2101 2103 2101 2103 Down 38