CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 414 1-2 Mar 438 1-2 May 451 Jul 464 1-4 Sep 478 Dec 496 1-4 Mar 509 1-4 May 517 1-4 Jul 522 1-2 Sep 530 1-2 Dec 546 3-4 Mar 550 1-4 May 550 1-4 Jul 550 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 344 3-4 Mar 358 3-4 May 366 1-2 Jul 374 1-2 Sep 381 1-2 Dec 389 3-4 Mar 398 1-2 May 404 1-2 Jul 409 1-4 Sep 409 3-4 Dec 411 3-4 Jul 424 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 247 1-4 Mar 263 1-4 May 269 Jul 273 3-4 Sep 275 3-4 Dec 266 1-2 Mar 266 1-2 May 266 1-2 Jul 266 1-2 Sep 267 3-4 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 994 1-4 Mar 1006 May 1017 Jul 1025 3-4 Aug 1026 1-2 Sep 1017 Nov 1009 Jan 1014 3-4 Mar 1018 May 1022 1-2 Jul 1028 Aug 1026 1-2 Sep 1020 Nov 1004 1-2 Jan 1004 1-2 Mar 1004 1-2 May 1012 1-2 Jul 1019 3-4 Aug 1019 3-4 Sep 1019 3-4 Nov 999 3-4 Jul 999 3-4 Nov 999 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.60 Jan 33.69 Mar 33.91 May 34.11 Jul 34.29 Aug 34.25 Sep 34.16 Oct 33.93 Dec 33.86 Jan 33.86 Mar 33.91 May 33.93 Jul 33.94 Aug 33.88 Sep 33.82 Oct 33.63 Dec 33.45 Jul 33.45 Oct 33.45 Dec 33.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 328.20 Jan 330.20 Mar 333.50 May 336.10 Jul 338.10 Aug 337.70 Sep 336.20 Oct 332.20 Dec 332.40 Jan 333.00 Mar 334.30 May 335.60 Jul 337.20 Aug 337.20 Sep 336.80 Oct 334.30 Dec 334.40 Jul 335.90 Oct 335.90 Dec 338.10