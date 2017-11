CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 409 1-4 Mar 433 May 445 Jul 458 1-4 Sep 472 3-4 Dec 490 1-2 Mar 504 May 511 3-4 Jul 518 1-4 Sep 526 Dec 542 1-4 Mar 545 3-4 May 545 3-4 Jul 545 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 341 3-4 Mar 355 3-4 May 363 3-4 Jul 371 1-2 Sep 378 1-2 Dec 387 1-4 Mar 396 1-2 May 402 1-2 Jul 407 1-2 Sep 407 Dec 409 3-4 Jul 422 1-4 Dec 413 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 247 3-4 Mar 263 1-4 May 269 1-2 Jul 274 3-4 Sep 276 3-4 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 May 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 268 3-4 Jul 268 3-4 Sep 268 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 985 3-4 Mar 997 3-4 May 1008 1-2 Jul 1017 1-4 Aug 1018 Sep 1008 1-2 Nov 1001 Jan 1007 Mar 1010 3-4 May 1015 1-4 Jul 1020 1-2 Aug 1018 3-4 Sep 1012 1-4 Nov 997 3-4 Jan 997 3-4 Mar 997 3-4 May 1005 3-4 Jul 1013 1-4 Aug 1013 1-4 Sep 1013 1-4 Nov 994 1-2 Jul 994 1-2 Nov 994 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.75 Jan 33.85 Mar 34.06 May 34.26 Jul 34.44 Aug 34.37 Sep 34.27 Oct 34.06 Dec 34.01 Jan 34.02 Mar 34.06 May 34.09 Jul 34.10 Aug 34.04 Sep 33.98 Oct 33.79 Dec 33.62 Jul 33.62 Oct 33.62 Dec 33.62 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 324.50 Jan 326.50 Mar 329.80 May 332.40 Jul 334.30 Aug 334.10 Sep 332.60 Oct 328.70 Dec 328.90 Jan 329.50 Mar 330.80 May 332.10 Jul 333.80 Aug 333.80 Sep 333.40 Oct 330.90 Dec 331.30 Jul 332.80 Oct 332.80 Dec 335.00