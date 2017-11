CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 410 3-4 Mar 429 1-4 May 440 3-4 Jul 454 1-4 Sep 469 Dec 487 1-4 Mar 500 3-4 May 509 1-4 Jul 518 1-2 Sep 526 1-4 Dec 542 3-4 Mar 546 1-4 May 546 1-4 Jul 546 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 336 1-4 Mar 349 3-4 May 358 Jul 366 1-4 Sep 373 3-4 Dec 382 3-4 Mar 392 1-4 May 398 1-4 Jul 403 1-4 Sep 402 3-4 Dec 406 1-4 Jul 418 3-4 Dec 412 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 244 3-4 Mar 261 May 266 1-4 Jul 270 3-4 Sep 272 3-4 Dec 263 1-2 Mar 263 1-2 May 263 1-2 Jul 263 1-2 Sep 264 3-4 Jul 264 3-4 Sep 264 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 993 Mar 1004 3-4 May 1014 3-4 Jul 1023 Aug 1023 3-4 Sep 1013 3-4 Nov 1005 1-2 Jan 1011 1-4 Mar 1015 May 1019 1-2 Jul 1024 3-4 Aug 1023 Sep 1016 3-4 Nov 1001 3-4 Jan 1001 3-4 Mar 1001 3-4 May 1009 3-4 Jul 1017 Aug 1017 Sep 1017 Nov 998 1-4 Jul 998 1-4 Nov 998 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 34.00 Jan 34.13 Mar 34.36 May 34.57 Jul 34.75 Aug 34.69 Sep 34.59 Oct 34.37 Dec 34.33 Jan 34.33 Mar 34.38 May 34.41 Jul 34.43 Aug 34.37 Sep 34.30 Oct 34.13 Dec 33.94 Jul 33.94 Oct 33.94 Dec 33.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 323.50 Jan 325.80 Mar 329.40 May 331.90 Jul 333.80 Aug 333.70 Sep 332.10 Oct 327.90 Dec 328.20 Jan 328.90 Mar 330.40 May 331.70 Jul 333.40 Aug 333.40 Sep 333.00 Oct 330.40 Dec 331.00 Jul 332.50 Oct 332.50 Dec 334.70